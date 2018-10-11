На корабле «Союз» с ярославским космонавтом на борту произошла авария
На корабле «Союз МС-10», который стартовал сегодня, 11 октября, с Байконура, произошла авария. При запуске у него произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Об этом сообщили источники на Байконуре агентству «Интерфакс».
На борту «Союза» были рыбинский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. После аварии экипаж приземлил спускаемый блок в 20-25 километрах от города Жезкаган в Казахстане. По информации источника «Интерфакса», космонавты не нуждаются в медпомощи. Сейчас их ищут с помощью вертолетов.
Алексей Овчинин и Ник Хейг должны были отправиться на МКС. Для Овичинина это был второй полет к космической станции.
Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.