На корабле «Союз» с ярославским космонавтом на борту произошла авария

11 Окт. 12:50 2018-10-11T13:22:02+03:00

Спускаемый аппарат отделился от взорвавшейся ракеты и по баллистической траектории вернулся на Землю Фото: REUTERS

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На корабле «Союз МС-10», который стартовал сегодня, 11 октября, с Байконура, произошла авария. При запуске у него произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Об этом сообщили источники на Байконуре агентству «Интерфакс».

На борту «Союза» были рыбинский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. После аварии экипаж приземлил спускаемый блок в 20-25 километрах от города Жезкаган в Казахстане. По информации источника «Интерфакса», космонавты не нуждаются в медпомощи. Сейчас их ищут с помощью вертолетов.

Алексей Овчинин и Ник Хейг должны были отправиться на МКС. Для Овичинина это был второй полет к космической станции.