Во Фрунзенском районе Ярославля нашли бешенство у домашней собаки

11 Окт. 11:54 2018-10-11T11:54:11+03:00

Всех животных в доме проверили и привили

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Во Фрунзенском районе Ярославля нашли домашнюю собаку, зараженную бешеством. Об этом сообщает глава администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.

- В первом подьезде дома 23 по улице Лескова сотрудники Ярославской областной станции по борьбе с болезнями животных вместе с представителями территориальной администрации и сотрудниками отдела полиции провели поквартирный обход владельцев животных с целью осмотра и вакцинации, - пишет глава района на своей странице в Фейсбуке.

Помимо этого, в субботу, 13 октября, специалисты обойдут все дома неподалеку, чтобы привить домашних питомцев. Ветеринары будут работать с 10 до 12 часов дня.