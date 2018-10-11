«Дружище, выныривай!»: ярославские спасатели помогли упавшему в колодец псу

11 Окт. 11:09 2018-10-11T11:09:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Очень трогательная история произошла в Ярославле 10 октября. Сотрудники городского Центра гражданской защиты спасли беспомощную собаку. Пес провалился в канализационный колодец. Случилось это около 21 часа на улице Машиностроителей в Заволжском районе.

- Гуляя со своей собакой вечером, хозяин не заметил, как пес провалился в открытый люк. Так как глубина его была более двух метров, самостоятельно вызволить питомца мужчина не смог, - рассказали в пресс-службе ЦГЗ Ярославля.

На место вызвали спасателей. Чтобы достать пса, один из специалистов спустился в колодец, обвязал животное специальной «косынкой». Собака не сопротивлялась, только жалобно скулила. «Дружище, выныривай!» - подбадривали пса спасатели. В итоге через пару минут испуганное животное с помощью веревки подлняли на поверхность и передали хозяину.