2018-10-11T11:09:43+03:00
Происшествия

«Дружище, выныривай!»: ярославские спасатели помогли упавшему в колодец псу

Собака в темноте свалилась в открытый люк [фото]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле спасли собаку, упавшую в колодец. Фото: ЦГЗ Ярославля.В Ярославле спасли собаку, упавшую в колодец. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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Очень трогательная история произошла в Ярославле 10 октября. Сотрудники городского Центра гражданской защиты спасли беспомощную собаку. Пес провалился в канализационный колодец. Случилось это около 21 часа на улице Машиностроителей в Заволжском районе.

- Гуляя со своей собакой вечером, хозяин не заметил, как пес провалился в открытый люк. Так как глубина его была более двух метров, самостоятельно вызволить питомца мужчина не смог, - рассказали в пресс-службе ЦГЗ Ярославля.

На место вызвали спасателей. Чтобы достать пса, один из специалистов спустился в колодец, обвязал животное специальной «косынкой». Собака не сопротивлялась, только жалобно скулила. «Дружище, выныривай!» - подбадривали пса спасатели. В итоге через пару минут испуганное животное с помощью веревки подлняли на поверхность и передали хозяину.

Пес не сопротивлялся, а только жалобно поскуливал. Фото: ЦГЗ Ярославля.

Пес не сопротивлялся, а только жалобно поскуливал. Фото: ЦГЗ Ярославля.

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