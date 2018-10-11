В Ярославской области будут выращивать ягоды на плантациях

11 Окт. 10:41 2018-10-11T10:41:44+03:00

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В Ярославской области будут выращивать землянику, малину и жимолость в промышленных масштабах, сообщают в правительстве Ярославской области. В плантации инвестирует компания «Ярославские ягоды».

– Раньше в Ярославской области промышленным производством ягод в открытом грунте не занимались. Это будет пилотный проект не только для нашего региона, но и для всей северной части Центральной России, – отметил губернатор Дмитрий Миронов.

На первом этапе компания вложит в производство 100 миллионов рублей. Сначала будут выращивать садовую землянику, а когда площадь плантации увеличится - малину и жимолость. Эти ягоды будут продавать в Ярославской и соседних областях - сейчас их привозят в основном из-за рубежа.