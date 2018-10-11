2018-10-11T10:40:52+03:00
Происшествия

Под Ярославлем семья попала в больницу после столкновения машины с лосем

Пострадали женщина и двое детей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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ВВФото: Михаил ФРОЛОВ
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Серьезное ДТП произошло в Ярославском районе Ярославской области 10 октября. Около 18 часов на 6 километре дороги «Ярославль – Прусово» автомобиль «Форд» врезался в выбежавшего на дорогу лося. От удара машину отбросило в кювет и там она ударилась о дерево. По предварительной информации, в иномарке ехала семья из Ярославского района. За рулем автомобиля находился 38-летний мужчина, в салоне - его 37-летняя супруга и двое детей – 11-летняя девочка и 6-летний мальчик.

- В результате ДТП пассажиры автомашины получили ушибы, нуждаются в амбулаторном лечении, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Каким-то чудом водитель автомобиля практически не пострадал. А вот лось от столкновения с машиной погиб на месте аварии. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, три человека пострадали при столкновении «Ауди» и ВАЗа на проспекте Октября в Ярославле.

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