Гол Локтинова в овертайме принес Ярославлю долгожданную победу в Петербурге

10 Окт. 22:24 2018-10-10T22:24:39+03:00

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Самым трудным соперником для «Локомотива» уже несколько лет является питерский СКА, который, к тому же, самый богатый клуб КХЛ, чем питерцы пользуются с размахом, переманивая к себе лучших игроков из других клубов. Достаточно сказать, что из Ярославля в СКА регулярно уходят ведущие хоккеисты. И за последние годы ярославцам никак не удавалось обыграть армейцев. Ну, прямо камень преткновения! И вот в среду с «преткновением» команда Дмитрия Квартальнова сумела разобраться, причем, на выезде. Ярославцы показали игру образца плейофф, хотя до него еще несколько месяцев. Грозное питерское нападение за 60 минут основного времени так и смогло распечатать ворота Коновалова, хотя бросков у них было в достатке. Но вратарь наш был на высоте, вместе с партнерами, которые сами, в свою очередь, не только держали постоянный прессинг в чужой зоне, но и моменты порой создавали. Главную свою задачу – не проиграть в основное время – наши парни выполнили, а уже в овертайме нанесли свой разящий удар. Алексеев удачно вывел в атаку Локтионова, который «один в ноль» четко разобрался с голкипером, принеся команде долгожданную победу.

СКА – «Локомотив» - 0:1 ОТ (0:0;0:0;0:0:0:1)