В Рыбинске скоро закончится самый масштабный ремонт за 20 лет

10 Окт. 21:53 2018-10-10T21:53:14+03:00

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Ремонт улицы Стоялой и бульвара Ушакова в Рыбинске должен закончиться к началу ноября. Сейчас уже отремонтированы фасады домов по периметру этих улиц, так что новые дороги будут окружены красивыми зданиями.

- Аналогов столь масштабных работ за последние 20 лет в центре города нет, - уверен Дмитрий Рудаков, первый заместитель главы Рыбинска. - Это касается и перекладки подземных коммуникаций, и расчистке воздушного пространства – над площадью убраны все провода, кроме троллейбусной линии, заменены опоры контактной сети. Осталось выложить брусчаткой часть бульвара и саму площадь.

С пятницы, 12 ноября, подрядчик начнет мостить плиткой улицу Крестовую. Из-за этого на время перекроют главную дорогу города, а общественный транспорт пустят в объезд.