No alcohol: магазин в Ярославле оказался слишком близко к школе

11 Окт. 08:02 2018-10-11T08:02:55+03:00

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Сетевой супермаркет на проезде Доброхотова перестанет продавать алкоголь. Или переедет на 20 метров дальше, чтобы не нарушать закон. Он находится слишком близко к школе, поэтому прокурорская проверка для него закончилась большим штрафом. Внезапно оказалось, что через дорогу от магазина стоит школа №84. И между ними даже меньше 30 метров. А по закону алкоголь продавать можно только когда от входа в школу до дверей магазина больше 50 метров.

- По постановлению прокурора города юридическое лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 50 000 рублей, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Но только штрафом дело не закончилось. Роспотребнадзор потребовал убрать весь алкоголь с полок магазина. А это значит, что у магазина еще и уменьшится выручка.