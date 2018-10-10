В Ярославле будет бушевать сильный ветер
Спасатели выпустили экстренное предупреждение
Ветер может быть опаснымФото: Евгения ГУСЕВА
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Ярославские спасатели предупредили жителей области об усилении ветра до 15 метров в секунду. Опасная погода сохранится до четверга, 11 октября. Из-за сильных порывов ветра могут попадать деревья и различные конструкции, оборваться провода и нарушиться коммуникации, так что стоит быть предельно осторожными, запастись водой, фонариками и, на всякий случай, касками.
Напомним, недавно в Ярославле спасатели сняли дерево с машины на улице Калинина