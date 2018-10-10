Полмиллиона долгов - 10 тысяч штрафа: ярославский суд наказал алиментщицу

10 Окт. 19:04 2018-10-10T19:04:43+03:00

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Сбежавшую мамочку наказали в Ярославской области. Женщина задолжала больше полумиллиона рублей алиментов своему ребенку. По месту регистрации судебные приставы ее найти не смогли, пришлось объявлять в федеральный розыск. В итоге алиментщица нашлась в Крымске. Туда она уехала со своим новым возлюбленным.

- Мужчина охотно сотрудничал с судебными приставами, - рассказали в Управлении ФСПП по Ярославской области. - Поняв, что его женщине грозит наказание, возлюбленный попросил у приставов денег на билет, чтобы женщина смогла вернуться в Ярославль.

Встретившись с приставами, женщина объяснила, что решила начать новую жизнь с новым мужчиной. Сейчас она от него беременна. На нерадивую мать завели уголовное дело за злостное уклонение от уплаты алиментов. Суд назначил ей штраф в 10 тысяч рублей.