С 1 ноября в Ярославле повысится плата за детские сады

10 Окт. 18:46 2018-10-10T18:46:58+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 ноября в Ярославле изменится плата за детские сады. Согласно приказу городского департамента образования, в группах сокращенного дня, где дети находятся от 8 до 10 часов, плата увеличится со 115 до 120 рублей в день. В группах полного дня с 10,5-часовым пребыванием плата составит 127 рублей, с 12-часовым пребыванием – 150 рублей (было 145 рублей). В группах продленного дня (с 13-14 часовым пребыванием) или суточного пребывания придется платить 160 вместо 153 рублей.

А в группах с кратковременным пребыванием детей без питания за ребенка придется заплатить 10 рублей - за три часа пребывания, 20 рублей - за 4 часа пребывания, 30 рублей - за 5 часов пребывания. При одноразовом питании расценки будут соответственно: 35 рублей – за три часа, 45 рублей – за четыре часа, 55 рублей – за пять часов, 70 рублей – за 6 часов, 85 рублей – за 7 часов. С двухразовым питанием: 55 рублей за пять часов, 82 рубля – за шесть часов, 101 рубль – за семь часов.

Напомним, до этого повышение платы за детские сады было с 1 декабря 2017 года.