2018-10-10T18:07:48+03:00
Политика

Депутаты муниципалитета попросили у Владимира Волкова вернуть Ярославлю водоканал

Городские депутаты пообщались с исполняющим обязанности главы города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: муниципалитет Ярославля.Фото: муниципалитет Ярославля.
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10 октября прошла первая рабочая встреча депутатов муниципалитета Ярославля с исполняющим обязанности главы города Владимиром Волковым.

- Встреча прошла в дружеской обстановке. Муниципалитет представляли председатели комиссий и руководители фракций. Чувствуется, что Владимир Михайлович открыт для общения и с депутатами, и с общественностью. Сейчас старается вникнуть во все процессы и проблемы, которые существуют в городе, - поделился впечатлениями депутат от «Справедливой России» Илья Советов.

Между тем, народные избранники обозначили на встрече с исполняющим обязанности главы города направления, на которые, по их мнению, исполнительной власти надо обратить особое внимание на состояние предприятий общественного транспорта, проблему автомобильных пробок, обновление материально-технической базы учреждений культуры, спорта и образования, привлечение инвесторов в город. Прозвучало даже предложение вернуть Ярославлю контроль над водоканалом.

Обе стороны отметили, что такой формат встреч продуктивен, и они должны стать регулярными.

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