2018-10-10T18:03:32+03:00
Общество

В Ярославле ищут 14-летнего Данила Налева

В понедельник он ушел в школу и не вернулся
Александр Клещев
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В Ярославле ищут 14-летнего Данила Налева.В Ярославле ищут 14-летнего Данила Налева.Фото: УМВД по Ярославской области
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В Ярославле второй день ищут 14-летнего Данила Налева. В минувший понедельник, 9 сентября, он ушел в школу и не вернулся.

Данил живет в Брагино. Он высокий, худой. У него голубые глаза и светло-русые волосы, удлиненная челка. На лице у подростка веснушки.

На момент исчезновения он был одет в черная ветровку с белыми рукавами, черные зауженные джинсы, белую рубашку и серую спортивную кофту.

Всех, у кого есть какие-либо сведения, которые могут помочь найти Данила Налева, просят обращаться в полицию по телефонам «02», «102» или в ОМВД России по Дзержинскому городскому району - 8 (4852) 55-02-02, 55-47-23.

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