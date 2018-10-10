2018-10-10T17:46:07+03:00
Общество

В Ярославской области появится завод по глубокой переработке льна

Из сырья планируется производить целлюлозу
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Любимском районе Ярославской области появится завод по переработке льна. Соглашение о строительстве предприятия подписали губернатор Ярославской области и генеральный директор «РТ-Композит» Кирилл Шубской. Их встреча состоялась 10 октября, в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

– Льноводство - традиционная для Ярославской области отрасль сельского хозяйства, развитию которой мы уделяем особое внимание, - рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Однако важно не просто наращивать производство льна, но и заниматься его переработкой.

Стоит отметить, что на заводе планируется использовать механизм глубокой переработки льна. Данный вид переработки сырья позволит создавать целлюлозу, которая, в свою очередь, может использоваться даже в фармацевтике.

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