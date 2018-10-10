Правительство: собственник Речного вокзала должен в кратчайшие сроки восстановить фасад здания

10 Окт. 17:29 2018-10-10T17:29:27+03:00

Собственник теперь должен получить задание на работы по сохранению памятника и подготовить проект реставрации. Фото: Александр Клещев

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Компании «Байтек Машинери», которая владеет северным корпусом Речного вокзала в Ярославле, рекомендовали в кратчайшие сроки восстановить фасад, кровлю и вставить окна. Так хотят уменьшить урон зданию от холодов. Об этом сообщают в правительстве Ярославской области.

– Здание было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия 3 октября, - рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. - Соответственно, все работы на нем в обязательном порядке должны проходить согласование.

Собственник теперь должен получить задание на работы по сохранению памятника и подготовить проект реставрации и приспособления северного корпуса Речного вокзала для современного использования.

На следующей неделе прокуратура и департамент проверят, как компания «Байтек Машинери» выполняет свои новые обязательства. Директор этой фирмы рассказал «КП-Ярославль» о том, каким мог быть Речной вокзал после реставрации.