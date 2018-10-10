2018-10-10T16:39:46+03:00
Общество

Ямы перед перинатальным центром в Ярославле просто засыпали асфальтовой крошкой

Надолго ли хватит таких полумер - не известно
Роман Рыжиков
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Фото: ОНФ в Ярославской областиФото: ОНФ в Ярославской области
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Ямы у Ярославского перинатального центра засыпали асфальтовой крошкой. Радостная новость появилась на странице ОНФ в Facebook.

- Родственникам пациенток областного перинатального центра больше не придется форсировать большую лужу, - написала в сообществе Александра Смоляр.

На прошлой неделе Народный фронт вместе с ГАИ и представителями ДГХ провели рейд в Брагино. Оказалось, дорога к медучреждению не в лучшем состоянии.

- Участок рядом со стоянкой был разбит. На въезде образовалась огромная яма, которая во время дождей наполнялась водой. Сотрудники департамента городского хозяйства заверили, что оперативно решат проблему, – рассказал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Анатолий Упадышев.

Надеемся, засыпать яму крошкой - лишь временное решение, и в скором времени проблемой займутся всерьез

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