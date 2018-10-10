В Рыбинске построят ясли на 40 мест

10 Окт. 16:27 2018-10-10T16:27:47+03:00

Строительство начнут уже в этом месяце

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В Рыбинске на улице Солнечной построят ясли на 40 мест, сообщают в правительстве Ярославской области. Подрядчика уже нашли, строить начнут в этом месяце.

– В 2018 – 2019 годах на территории региона мы построим четыре таких объекта. Дальше будем определять количество уже в рамках нового национального проекта в соответствии с потребностью, – сообщил директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец.

Еще ясли построят в Ярославле - на Ленинградском проспекте, а также на улицах Ярославской и Кирпичной во Фрунзенском районе.