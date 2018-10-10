На нескольких улицах Рыбинска на два дня отключат отопление и газ

10 Окт. 16:12 2018-10-10T16:12:30+03:00

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В некоторых районах Рыбинска с 12 по 13 октября отключат отопление и газ. Временные неудобства связаны со строительством новой развязки, которая соединит улицы 3-ю Перекатную и 50 лет ВЛКСМ. Газ и отопление отключат у жителей микрорайонов Веретье-3 и Веретье-4.

- Также, под отключение теплоснабжения попадут улицы Черепанова, Приборостроителей, улица 9 Мая, Кулибина, Солнечная, Катерская, Гражданская, Баррикадная и Ворошилова. Помимо этого, тепло отключат на проспектах Революции, Ленина, Серова, а так же проспекте Мира бульваре Победы, - сообщили в администрации Рыбинска.

Помимо этого, на сайте городской администрации появился полный перечень домов, попадающий под отключение газа. По улице Суркова, это дома №3, 5, 7, 9, 11, 19 и 21. По улице Черепанова дома №1, 3, 5, 7, 9, 11, 17. На проспекте Революции это дома №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.