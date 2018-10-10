Ярославские фермеры построили рекордную пирамиду из яиц

10 Окт. 16:05 2018-10-10T16:28:57+03:00

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Рыбинская птицефабрика построила самую высокую в мире пирамиду из яиц, сообщают в правительстве Ярославской области. Подтверждающий сертификат Книги рекордов Гинесса руководителям фабрики вручил губернатор Дмитрий Миронов на открытии выставки «Золотая Осень».

- При постройке пирамиды было использовано 48230 штук свежих, экологически чистых яиц, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - Высота и ширина конструкции – более 2,5 метра.

По словам официального представителя Книги рекордов Гиннесса Шейды Субаси-Гемчи, компания выполнила все условия рекорда - яйца были свежими, сложены без использования клея и составили конкретную фигуру. В итоге старый рекорд фермеры из Ярославской области побили почти что на восемь тысяч яиц.