2018-10-10T16:28:57+03:00
Общество

Ярославские фермеры построили рекордную пирамиду из яиц

Сертификат Книги рекордов Гиннесса им вручил Дмитрий Миронов
Александр Клещев
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Ярославские фермеры построили рекордную пирамиду из яиц.Ярославские фермеры построили рекордную пирамиду из яиц.Фото: Правительство Ярославской области
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Рыбинская птицефабрика построила самую высокую в мире пирамиду из яиц, сообщают в правительстве Ярославской области. Подтверждающий сертификат Книги рекордов Гинесса руководителям фабрики вручил губернатор Дмитрий Миронов на открытии выставки «Золотая Осень».

- При постройке пирамиды было использовано 48230 штук свежих, экологически чистых яиц, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - Высота и ширина конструкции – более 2,5 метра.

По словам официального представителя Книги рекордов Гиннесса Шейды Субаси-Гемчи, компания выполнила все условия рекорда - яйца были свежими, сложены без использования клея и составили конкретную фигуру. В итоге старый рекорд фермеры из Ярославской области побили почти что на восемь тысяч яиц.

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