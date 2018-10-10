2018-10-10T15:27:33+03:00
Общество

Дмитрий Медведев посетил стенд Ярославской области на выставке «Золотая осень»

Премьер отметил, что хорошо знает ярославскую органическую продукцию
Александр Клещев
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Дмитрий Медведев посетил стенд Ярославской области на выставке «Золотая осень».Дмитрий Медведев посетил стенд Ярославской области на выставке «Золотая осень».Фото: Правительство Ярославской области
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил стенд Ярославской области на открытии агропромышленной выставки «Золотая осень», сообщают в правительстве региона. Отдельно премьер вместе с губернатором Дмитрием Мироновым обсудили органические продукты.

- Развитие органического земледелия, производства органических продуктов – крайне важное направление, - сказал Медведев. - Я хорошо знаю органическую продукцию, которую производят в Ярославской области. В вашем регионе ее выпуском занимаются сразу несколько предприятий.

В пресс-службе областной администрации сообщают, что председатель правительства оценил ярославский проект «Цифровая ферма». Это сервис, при помощи которого можно сделать заказ на выращивание птицы, бычка, кролика и контролировать откорм и содержание животных через мобильное приложение. В итоге фермерскую продукцию можно получить без посредников.

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