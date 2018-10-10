Ярославский художественный музей запустил гид с дополненной реальностью

10 Окт. 15:11 2018-10-10T15:11:50+03:00

Об этом сообщают в правительстве области

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В Ярославском художественном музее запустили интерактивный гид «Artefact» с дополненной реальностью, сообщают в правительстве Ярославской области. Приложение дает возможность посетителям самим формировать экскурсию в музее, а затем продолжать ее уже вне его залов.

- Посетители с помощью камеры смартфона могут увидеть то, что недоступно в реальности: эскизы, фотографии людей и мест, изображенных на картинах, - рассказали в пресс-службе региональной администрации. - Первой в виртуальный тур вошла выставка Зинаиды Серебряковой.

Приложение «Artefact» было создано в 2017 году при поддержке Минкульта. Его можно скачать на смартфон бесплатно.