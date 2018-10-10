Ярославский художественный музей запустил гид с дополненной реальностью
В Ярославском художественном музее запустили интерактивный гид «Artefact» с дополненной реальностью, сообщают в правительстве Ярославской области. Приложение дает возможность посетителям самим формировать экскурсию в музее, а затем продолжать ее уже вне его залов.
- Посетители с помощью камеры смартфона могут увидеть то, что недоступно в реальности: эскизы, фотографии людей и мест, изображенных на картинах, - рассказали в пресс-службе региональной администрации. - Первой в виртуальный тур вошла выставка Зинаиды Серебряковой.
Приложение «Artefact» было создано в 2017 году при поддержке Минкульта. Его можно скачать на смартфон бесплатно.