Мисс Офис 2018: Ярославская красотка вышла в финал международного конкурса красоты
Екатерина Моисей поборется за два миллиона рублей и звание главной офисной красавицы страны
Фото: Екатерина Моисей / vk.com
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Екатерина Моисей из Ярославля вышла в финал международного конкурса «Мисс Офис 2018». 28 тысяч заявок, сотня полуфиналисток, и вот теперь ярославская красавица и еще 29 девушек будут бороться за два миллиона рублей.
- Моему счастью нет предела! – говорит Катя. -Два месяца напряжения, колоссальной работы и ожидания! Я благодарна всем за поддержку и голоса!
Девушка работает менеджером отдела закупок в одной крупной фирме, занимается спортом, увлекается путешествиями и фотографией.
Желаем Екатерине удачи в финале!
Фото: Екатерина Моисей / vk.com