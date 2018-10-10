2018-10-10T13:40:37+03:00
Общество

Исполняющий обязанности мэра Ярославля начал осматривать районы города

И предложил кидать идеи по развитию территорий ему в Фейсбук
Александр Холопов
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Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков объехал Брагино, Перекоп и Фрунзенский район.Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков объехал Брагино, Перекоп и Фрунзенский район.Фото: Мэрия Ярославля
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Знакомство с Ярославлем Владимир Волков начал 9 октября: во второй половине дня он посетил Брагино, а утром 10 октября осмотрел Красный Перекоп и Фрунзенский район.

- Это мой первый подобный объезд и знакомство с районами города. C главой района мы посетили парки, строительные площадки, объекты, которые ремонтируют в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ, — сообщил Владимир Волков.

В Красноперекопском и Фрунзенском районах глава Андрей Удальцов показал исполняющему обязанности мэра новые детские сады и парк Судостроителей, стройплощадки микрорайона «Сокол», Технопарковую улицу. Все предложения по развитию районов города Владимир Волков предлагает писать ему в Фэйсбук.

Напомним, Владимир Волков исполняет обязанности мэра Ярославля с 4 октября.

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