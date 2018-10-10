В Ярославской области закрывают детский дом, расположенный в действующем храме

10 Окт. 13:30 2018-10-10T13:31:17+03:00

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Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко подписал постановление о закрытии семибратовского детского дома «Центр Духовного Возрождения». Он был открыт в 1995 году.

Детский дом находится в здании действующего храма и занимает там часть помещений. Он рассчитан на 17 воспитанников. Сейчас их там всего три на 19 сотрудников.

В соответствии с постановлением, до 1 марта 2019 года «Центр Духовного Возрождения» должны ликвидировать. Всех работников сократят, а детей отправят в другой детский дом.