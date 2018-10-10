Вот такие пироги! Тутаевский хлебозавод задолжал больше миллиона рублей
Судебные приставы арестовали имущество завода макаронных и хлебобулочных изделий
Пироги до того доведут, что и хлеба не дадутФото: Олег ЗОЛОТО
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Судебные приставы Тутаевского района нагрянули на местный завод макаронных изделий. Поводом для визита стала задолженность более чем в миллион рублей. Причем, должна были «макаронники» не только своим рабочим, но и налоговикам.
Приставы арестовали транспорт организации. В ближайшее время его оценят.
Кстати, судебные приставы не только арестовывают имущество, но и играют в настольный теннис. Правда, пока второе им дается хуже. В ежегодной Спартакиаде в этот раз победили сотрудники УФСИН