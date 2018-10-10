Вот такие пироги! Тутаевский хлебозавод задолжал больше миллиона рублей

10 Окт. 13:30 2018-10-10T13:30:42+03:00

Пироги до того доведут, что и хлеба не дадут Фото: Олег ЗОЛОТО

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Судебные приставы Тутаевского района нагрянули на местный завод макаронных изделий. Поводом для визита стала задолженность более чем в миллион рублей. Причем, должна были «макаронники» не только своим рабочим, но и налоговикам.

Приставы арестовали транспорт организации. В ближайшее время его оценят.

Кстати, судебные приставы не только арестовывают имущество, но и играют в настольный теннис. Правда, пока второе им дается хуже. В ежегодной Спартакиаде в этот раз победили сотрудники УФСИН