Пять ярославских предприятий договорились с властями о сотудничестве в сфере экологии

10 Окт. 12:55 2018-10-10T12:55:53+03:00

Об этом сообщают в правительстве Ярославской области

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Пять предприятий Ярославской области заключили соглашение с правительством о взаимодействии в сфере экологии, сообщают в пресс-службе региональной администрации.

«Яргорэлектротранс» в 2019 году поставит фильтры для очистки воды в депо. Кроме того, в мойках транспорта появится система водооборота. В итоге сточные воды не будут сильно загрязнять окружающую среду.

Руководство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ обязалось выпустить молодь рыбы в Горьковское водохранилище. «Славнефть-ЯНОС» очистила от донного ила технические пруды и озеленила санитарно-защитную зону Южного промузла.

- На предприятии pапланированы работы по переводу к 2020 году технических печей с жидкого топлива на природный газ, - сообщают в правительстве области.

В НПО «Сатурн» отремонтируют очистные сооружения на предприятии и переделают систему сбора промывочных вод химико-технологического производства. А «Ярославская бумага» запустит систему экологического контроля.