2018-10-10T12:55:53+03:00
Общество

Пять ярославских предприятий договорились с властями о сотудничестве в сфере экологии

Об этом сообщают в правительстве Ярославской области
Александр Клещев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пять предприятий Ярославской области заключили соглашение с правительством о взаимодействии в сфере экологии, сообщают в пресс-службе региональной администрации.

«Яргорэлектротранс» в 2019 году поставит фильтры для очистки воды в депо. Кроме того, в мойках транспорта появится система водооборота. В итоге сточные воды не будут сильно загрязнять окружающую среду.

Руководство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ обязалось выпустить молодь рыбы в Горьковское водохранилище. «Славнефть-ЯНОС» очистила от донного ила технические пруды и озеленила санитарно-защитную зону Южного промузла.

- На предприятии pапланированы работы по переводу к 2020 году технических печей с жидкого топлива на природный газ, - сообщают в правительстве области.

В НПО «Сатурн» отремонтируют очистные сооружения на предприятии и переделают систему сбора промывочных вод химико-технологического производства. А «Ярославская бумага» запустит систему экологического контроля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили