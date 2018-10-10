Пять ярославских предприятий договорились с властями о сотудничестве в сфере экологии
Пять предприятий Ярославской области заключили соглашение с правительством о взаимодействии в сфере экологии, сообщают в пресс-службе региональной администрации.
«Яргорэлектротранс» в 2019 году поставит фильтры для очистки воды в депо. Кроме того, в мойках транспорта появится система водооборота. В итоге сточные воды не будут сильно загрязнять окружающую среду.
Руководство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ обязалось выпустить молодь рыбы в Горьковское водохранилище. «Славнефть-ЯНОС» очистила от донного ила технические пруды и озеленила санитарно-защитную зону Южного промузла.
- На предприятии pапланированы работы по переводу к 2020 году технических печей с жидкого топлива на природный газ, - сообщают в правительстве области.
В НПО «Сатурн» отремонтируют очистные сооружения на предприятии и переделают систему сбора промывочных вод химико-технологического производства. А «Ярославская бумага» запустит систему экологического контроля.