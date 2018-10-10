2018-10-10T12:44:50+03:00
Спорт

Ярославские УФСИНовцы обыграли всех силовиков в настольный теннис

Они оставили позади ФСБ, полицейских, гаишников, судебных приставов и пограничников
Роман Рыжиков
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Фото: УФСИН России по Ярославской областиФото: УФСИН России по Ярославской области
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Сотрудники УФСИН по Ярославской области сразились с коллегами из других местных силовых структур. В бескомпромиссной и зрелищной борьбе за звание лучшей настольной ракетки столкнулись лучшие спортсмены УФСБ, УМВД, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, ГИБДД, пограничной службы, и транспортного МВД.

Спартакиаду среди силовиков ежегодно проводит общество «Динамо». В стыковых матчах победителей определяли количеством баллов. Сборную УФСИН представили Роман Молчанов и Максим Малыш из Рыбинска и Дмитрий Егорычев из Углича.

На втором месте оказались сотрудники Росгвардии, на третьем – УФСБ.

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