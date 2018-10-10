2018-10-10T12:21:27+03:00
Общество

Проспект Ленина в Рыбинске расширят за счет тротуаров

По мнению властей, это поможет уменьшить пробки
Александр Клещев
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Проспект Ленина в Рыбинске расширят за счет тротуаров.Проспект Ленина в Рыбинске расширят за счет тротуаров.Фото: Администрация Рыбинска
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Проспект Ленина в Рыбинске от улицы Свободы до улицы Братьев Орловых расширят до двух полос в каждую сторону, сообщают в городской администрации. Сделают это за счет тротуаров.

- Данный участок очень загружен, особенно в час пик, - рассказал главный инженер Управления городского хозяйства Рыбинска Игорь Клунок. - После проведения работ пропускная способность транспорта на перекрестке увеличится.

Из-за появления новых полос изменится схема движения. Левый поворот в сторону проспекта Ленина с улицы Свободы можно будет осуществлять в две полосы. А вот налево с проспекта Ленина на улицу Свободы поворачивать будет запрещено.

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