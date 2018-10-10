В лесах Ярославской области нашли почти 200 незаконных крупных свалок

10 Окт. 12:19 2018-10-10T12:20:38+03:00

Все они ликвидированы в рамках акции «Очистим лес от мусора!»

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В Ярославской области ликвидировали почти 200 крупных незаконных свалок на территории лесов. Точная цифра – 192. Это стало итогом природоохранной акции «Очистим лес от мусора!». Общая площадь, которую очистили от мусора - 392 гектара.

– Цель таких мероприятий – не только очистка лесов, но и формирование чувства ответственности за состояние природы родного края, – подчеркнул заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Свалки мешают развиваться растениям, загрязняют почву, способствуют распространению пожаров. Работа по их выявлению и ликвидации продолжается. О несанкционированных свалках, а также незаконных вырубках деревьев и других нарушениях природоохранного законодательства необходимо сообщать в региональную диспетчерскую службу по круглосуточному телефону - 8(4852)71-00-75, по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или в департамент лесного хозяйства Ярославской области по номеру 8 (4852) 24-36-89.