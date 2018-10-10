550 тысяч прикольных рублей. Пенсионер хотел помочь мошенникам купить квартиру и остался без денег

10 Окт. 12:15 2018-10-10T12:15:28+03:00

Предупредите близких, чтобы они не передавали незнакомым людям деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Ярославле мошенники обманули 76-летнего жителя Брагино. Мужчина отдал в руки злоумышленников больше полумиллиона рублей.

На улице к пенсионеру подошел незнакомец. Мужчина рассказал ему, что собирается купить квартиру, но у него нет собственной банковской карты, чтобы перечислить на нее деньги. Мошенник уговорил дедушку снять все средства с его карты, чтобы позволить новому знакомому воспользоваться ей, и потом не возникло путаницы с деньгами.

Доверчивый пенсионер согласился и снял 550 тысяч рублей. Мужчина зачем-то попросил его подержать деньги. Вернул он уже пачку «билетов банка приколов». Только вот заметил это дедушка, когда пришел домой.

Злоумышленника нашли. Им оказался 37-летний безработный, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности. К сожалению, полицейским удалось изъять только часть похищенного.