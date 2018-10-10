«Расползаются по стране»: ярославское такси «Тройка» попало в аварию в Ивановской области

10 Окт. 10:26 2018-10-10T10:26:50+03:00

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Печально известное большим количеством аварий в Ярославле такси «Тройка» усже засветилось и в сводках других регионов. Свидетелем последствий ДТП с участием ярославской машины в Ивановской области стал проезжавший мимо ярославец Алексей Феофанов.

- Это произошло 9 октября примерно в 14.30 на въезде в Кинешму со стороны Иваново. Второй автомобиль - «Тойота Корола» с Ивановскими номерами. Ее видно на фото - серенькая. Такси ударило ее в заднюю левую часть, - рассказал очевидец «КП-Ярославль».

Происшествие вызвало волну горького юмора в сетях. «Расползаются по стране, города уже мало», «На тройках можно ездить после посещения нотариуса и священника», - кидают комментарии ярославцы в группе «Жесть Ярославль».

Ярославская машина не поделила дорогу с местной иномаркой. Фото: Алексей Феофанов.

Напомним, 9 октября на проспекте Октября столкнулись «Ауди» и ВАЗ. Пострадало трое человек.