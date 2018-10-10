2018-10-10T10:02:49+03:00
Общество

В Ярославле пропал 15-летний Александр Кашин: подростка не могут найти уже неделю

Мальчик ушел из дома 3 октября
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Александр Кашин. Фото: "ЯрСпас".Александр Кашин. Фото: "ЯрСпас".
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В Ярославле пропал 15-летний Александр Кашин. По информации общественной поисковой организации «ЯрСпас», подростка не могут найти уже неделю. Он ушел из дома в Дзержинском районе 3 октября и с тех пор родным о нем ничего не известно. Сообщается, что парень и раньше исчезал из дома, но сейчас его отсутствие явно затянулось.

Ярославцев просят помочь в поиске подростка. Если вы его увидите, позвоните в полицию по телефонам: 02, 102, 112 или на горячую линию «ЯрСпаса»: 8-910-964-08-38.

Приметы пропавшего: худой, светлые крашеные волосы, виски выбриты, карие глаза, в ушах «тоннели», на левой руке есть татуровки. Был одет в куртку цвета хаки, черные джинсы и черные кроссовки, с собой взял два черных рюкзака.

Еще одно фото пропавшего подростка. Фото: группа организации "ЯрСпас" в сети "ВКонтакте".

Еще одно фото пропавшего подростка. Фото: группа организации "ЯрСпас" в сети "ВКонтакте".

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