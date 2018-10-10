2018-10-10T08:14:15+03:00
Общество

Исторические здания в Рыбинске закроют защитными экранами

Ограждения должны снизить негативное воздействие на фасады
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: администрация Рыбинска.Фото: администрация Рыбинска.
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В Рыбинске здания в историческом центре города прикроют защитными экранами - стальными ограждениями с прикрепленными к ним экранами из поликарбоната. Первые конструкции уже начали устанавливать на Волжской набережной, сообщили в городской администрации.

- Экраны должны снизить негативное воздействие осадков и пыли, загрязнений от движущегося транспорта и реагентов, - пояснили власти города.

Протяженность ограждений составит 235 метров. Финансирует работы городской бюджет.

Напомним, в Ярославле у ТЮЗа введут одностороннее движение.

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