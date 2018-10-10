Исторические здания в Рыбинске закроют защитными экранами
Ограждения должны снизить негативное воздействие на фасады
Фото: администрация Рыбинска.
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В Рыбинске здания в историческом центре города прикроют защитными экранами - стальными ограждениями с прикрепленными к ним экранами из поликарбоната. Первые конструкции уже начали устанавливать на Волжской набережной, сообщили в городской администрации.
- Экраны должны снизить негативное воздействие осадков и пыли, загрязнений от движущегося транспорта и реагентов, - пояснили власти города.
Протяженность ограждений составит 235 метров. Финансирует работы городской бюджет.