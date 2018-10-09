В Ярославле задержали семейную пару закладчиков с героином

9 Окт. 22:35 2018-10-09T22:35:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле задержали семейную пару с наркотиками. Мужчина и женщина делали закладки у железнодорожных станций. Криминальный дуэт был пойман сотрудниками Северного ЛУ МВД России на транспорте.

По информации пресс-службы ведомства, у 37-летнего мужчины при себе было 13 свертков, а у 35-летней женщина – 7 свертков. В общей сложности - 44 грамма наркотического вещества. Кроме того, в машине у пары обнаружили еще 74 свертка с 165 граммами наркотиков. По данным экспертизы, это был героин.

Сейчас супругов взяли под стражу, идет расследование.

Напомним, уличные камеры видеонаблюдения отследили маршрут вандалов, разгромивших Стрелку в Ярославле.