2018-10-09T22:35:05+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали семейную пару закладчиков с героином

Криминальный дуэт был пойман сотрудниками Северного ЛУ МВД России на транспорте.
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле задержали семейную пару с наркотиками. Мужчина и женщина делали закладки у железнодорожных станций. Криминальный дуэт был пойман сотрудниками Северного ЛУ МВД России на транспорте.

По информации пресс-службы ведомства, у 37-летнего мужчины при себе было 13 свертков, а у 35-летней женщина – 7 свертков. В общей сложности - 44 грамма наркотического вещества. Кроме того, в машине у пары обнаружили еще 74 свертка с 165 граммами наркотиков. По данным экспертизы, это был героин.

Сейчас супругов взяли под стражу, идет расследование.

Напомним, уличные камеры видеонаблюдения отследили маршрут вандалов, разгромивших Стрелку в Ярославле.

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