2018-10-09T22:35:26+03:00
Происшествия

Вандалы, разгромившие Стрелку в Ярославле, попали на уличные камеры видеонаблюдения

Сейчас их поиском занимается полиция [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Стоп-кадр с записи уличных видеокамер компании "Ярнет".Стоп-кадр с записи уличных видеокамер компании "Ярнет".
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Вандалы, разгромившие Стрелку в Ярославле, пропали на уличные камеры видеонаблюдения. Пятеро мужчин куролесили под покровом темноты. Не понятно, что ими двигало. Но, по кадрам с камер, кажется, что их целью было как раз хулигантство. Мужчины прошли по улице Кирова через Советскую площадь, Демидовский сквер, до Стрелки, сделали там свое черное дело и ушли.

К сожалению, вандалы находились довольно далеко от камер, увидеть их лица практически невозможно. К тому же они были в капюшонах. Сейчвс их поиском занимается полиция.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 9 октября. Неизвестные разбили два уличных фонаря, сувенирные магазинчики и смотровой бинокль, расположенные на верхнем ярусе Стрелки.

Вандалы на Стрелке. 09.10.18. Видео: Ярнет..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

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