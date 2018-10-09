Вандалы, разгромившие Стрелку в Ярославле, попали на уличные камеры видеонаблюдения

9 Окт. 22:09 2018-10-09T22:35:26+03:00

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Вандалы, разгромившие Стрелку в Ярославле, пропали на уличные камеры видеонаблюдения. Пятеро мужчин куролесили под покровом темноты. Не понятно, что ими двигало. Но, по кадрам с камер, кажется, что их целью было как раз хулигантство. Мужчины прошли по улице Кирова через Советскую площадь, Демидовский сквер, до Стрелки, сделали там свое черное дело и ушли.

К сожалению, вандалы находились довольно далеко от камер, увидеть их лица практически невозможно. К тому же они были в капюшонах. Сейчвс их поиском занимается полиция.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 9 октября. Неизвестные разбили два уличных фонаря, сувенирные магазинчики и смотровой бинокль, расположенные на верхнем ярусе Стрелки.