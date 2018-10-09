2018-10-09T22:06:12+03:00
Общество

Правоохранители нашли трубу, по которой натекло нефтяное озеро на Перекопе

Идет расследование уголовного дела
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: Анна Головина / facebook.comФото: Анна Головина / facebook.com
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В Ярославле правоохранители нашли трубу, по которой натекло нефтяное озеро на Перекопе. Разлив нефтепродуктов обнаружили 31 августа около железнодорожной станции Новоярославская. Площадь загрязненного участка составила 5 240 кв. метров.

- При осмотре места происшествия было установлено, что нефтепродукты попали на почву через водопропускную трубу, проходящую под железнодорожными путями сортировочного парка станции Новоярославская. Туда нефтепродукты проникли из частично разрушенного кирпичного колодца, с другой стороны которого имеется отверстие трубопровода, ведущего к смотровому колодцу промышленно-ливневой канализации ОАО «Славнефть-ЯНОС». Анализ, изъятых при осмотре места происшествия проб сточных вод в месте расположения вышеуказанных водопропускной трубы и кирпичного колодца, показал, что данные пробы сточных вод характеризуются большим содержанием ХПК, БПК, железа и нефтепродуктов, что причинило вред почве – ухудшению ее качества, как компоненту окружающей среды, - говорится в сообщении Ярославской областной прокуратуры.

Между тем, на самом предприятии «Славнефть-ЯНОС» пояснили, что данный участок находится в аренде у другой организации, инженерные сооружения компании на указанной территории отсутствуют.

- Мы также ожидаем результатов расследования, - добавили в «Славнефть-ЯНОС».

Сейчас Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», устанавливаются лица виновные в загрязнении окружающей среды, виновным грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

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