В Ярославле хулиганы разгромили верхний ярус Волжской набережной в районе Стрелки

9 Окт. 17:53 2018-10-09T17:54:20+03:00

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В Ярославле на Волжской набережной ночью орудовали вандалы. Под руку хулиганов попали 2 плафона уличных фонарей, сувенирные магазинчики и смотровой бинокль, расположенные на верхнем ярусе Стрелки.

-По записи с видеокамер установили, что разгром устроила группа в составе четырех или пяти человек. Ущерб предстоит возместить виновным после установления их личности, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Полная сумма ущерба пока не известна. Точно можно назвать только стоимость ремонта бинокля, она обойдется вандалам в 40 тысяч рублей. Владелец торговых домиков и предприниматель, чей бинокль был поврежден, уже подали заявление в полицию. Виновные устанавливаются.