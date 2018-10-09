2018-10-09T17:30:43+03:00
Происшествия

С территории лесхоза в Ярославской области украли оборудование стоимостью 50 тысяч

На вора завели несколько уголовных дел
Полина ЗАЙЦЕВА
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В межхозяйственном лесхозе Первомайского района Ярославской области были похищены диодные фонари. Ущерб составил восемь тысяч рублей. В ходе розыска был задержан подозреваемый 51-летний местный житель.

- В ходе работы полицейскими установлена причастность мужчины к совершению еще одной кражи с территории данного лесхоза, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Ранее была похищена тепловая пушка, сварочный аппарат, металлические стяжки.

Мужчина наворовал оборудования более чем на 50 тысяч рублей. На данный момент на него заведены уголовные дела по статье «Кража».

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