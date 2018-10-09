9 Окт. 15:01 2018-10-09T15:03:19+03:00

Виталий Ткаченко сказал, что покидает Ярославскую область с "болью в сердце". Фото: Правительство Ярославской области

Он переходит на работу в другой регион

Изменить размер текста: A A

Заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко покинул свой пост. Об этом стало известно на заседании правительства сегодня, 9 октября. Он уходит на работу в другой регион.

- Очень жалко, что я уезжаю из Ярославской области, - сказал Ткаченко. - Я оставил здесь частичку своей души.

Виталий Ткаченко курировал в правительстве строительство, дорожное хозяйство и ЖКХ. Для него это был первый опыт работы во власти. На должности его временно заменит директор областного департамента строительства Виктор Неженец.