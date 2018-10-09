Заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко покинул свой пост
Он переходит на работу в другой регион
Виталий Ткаченко сказал, что покидает Ярославскую область с "болью в сердце".Фото: Правительство Ярославской области
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Заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко покинул свой пост. Об этом стало известно на заседании правительства сегодня, 9 октября. Он уходит на работу в другой регион.
- Очень жалко, что я уезжаю из Ярославской области, - сказал Ткаченко. - Я оставил здесь частичку своей души.
Виталий Ткаченко курировал в правительстве строительство, дорожное хозяйство и ЖКХ. Для него это был первый опыт работы во власти. На должности его временно заменит директор областного департамента строительства Виктор Неженец.