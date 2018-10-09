2018-10-09T14:44:04+03:00
Общество

Содержание контейнерных площадок в Ярославле будет оплачиваться из бюджета

Но только в тех случаях, когда мусорки стоят на муниципальной земле
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В списке расходов городского бюджета с 1 января появится новая статья – на содержание и ремонт контейнерных площадок. Речь идет только о тех мусорках, которые стоят на городской земле.

- Причиной этого стали изменения в федеральном законодательстве, - пояснила на заседании комиссии муниципалитета первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

Но вот депутаты посчитали такой расклад несправедливым, так как мусорными контейнерами в основном пользуются жители многоквартирных домов и предложили перенести мусорку на территории, относящиеся к этим самым домам.

- Опыт других регионов показывает, что положительных решений на этот счет со стороны собственников – единицы. Кроме того, в центральных районах иногда дворы такие маленькие, что там просто нет места для установки контейнеров.

Сколько денег придется тратить на это, пока не ясно. Районные администрации сейчас ведут подсчеты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили