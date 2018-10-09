Содержание контейнерных площадок в Ярославле будет оплачиваться из бюджета
В списке расходов городского бюджета с 1 января появится новая статья – на содержание и ремонт контейнерных площадок. Речь идет только о тех мусорках, которые стоят на городской земле.
- Причиной этого стали изменения в федеральном законодательстве, - пояснила на заседании комиссии муниципалитета первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.
Но вот депутаты посчитали такой расклад несправедливым, так как мусорными контейнерами в основном пользуются жители многоквартирных домов и предложили перенести мусорку на территории, относящиеся к этим самым домам.
- Опыт других регионов показывает, что положительных решений на этот счет со стороны собственников – единицы. Кроме того, в центральных районах иногда дворы такие маленькие, что там просто нет места для установки контейнеров.
Сколько денег придется тратить на это, пока не ясно. Районные администрации сейчас ведут подсчеты.