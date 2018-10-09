Содержание контейнерных площадок в Ярославле будет оплачиваться из бюджета

9 Окт. 14:44 2018-10-09T14:44:04+03:00

Но только в тех случаях, когда мусорки стоят на муниципальной земле

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В списке расходов городского бюджета с 1 января появится новая статья – на содержание и ремонт контейнерных площадок. Речь идет только о тех мусорках, которые стоят на городской земле.

- Причиной этого стали изменения в федеральном законодательстве, - пояснила на заседании комиссии муниципалитета первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

Но вот депутаты посчитали такой расклад несправедливым, так как мусорными контейнерами в основном пользуются жители многоквартирных домов и предложили перенести мусорку на территории, относящиеся к этим самым домам.

- Опыт других регионов показывает, что положительных решений на этот счет со стороны собственников – единицы. Кроме того, в центральных районах иногда дворы такие маленькие, что там просто нет места для установки контейнеров.

Сколько денег придется тратить на это, пока не ясно. Районные администрации сейчас ведут подсчеты.