Полицейские нашли заблудившегося грибника. Из леса его пришлось выносить на руках

9 Окт. 13:27 2018-10-09T13:28:15+03:00

Пенсионер отстал от родственников и заблудился. Его спас заряженный мобильный телефон, который оказался у грибника с собой Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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В лесах Ярославской области заблудился пожилой грибник. Мужчина ушел из дома ранним утром 7 октября вместе с родственниками собирать грибы недалеко от деревни Козлово.

В какой-то момент пенсионер понял, что отстал от своих и заблудился. К счастью, у мужчины с собой был сотовый телефон. Он позвонил в полицию и попросил о помощи. К тому времени он уже не мог идти дальше – больные ноги дали о себе знать, да и сориентироваться у грибника не получалось

Поиски продлились до ночи - искали мужчину пешком. Полицейские углубились в лес на пять километров, и когда нашли потерявшегося, пенсионер уже замерз и самостоятельно идти не мог. Его вынесли на руках.

Благополучно вернувшись домой, дедушка отблагодарил своих спасителей. Полиция, в свою очередь, напоминает: Не стоит идти в лес, если вы не уверены в своих силах отыскать дорогу обратно. Не будьте самонадеянны - старайтесь не ходить за грибами или ягодами в одиночку, даже если уверены в том, что хорошо знакомы с местностью.