Минстрой выступил против зеленых заборов в ярославских дворах

9 Окт. 12:02 2018-10-09T14:02:35+03:00

Желто-зеленые бордюры появились в Ярославле еще летом. Фото: со странички Михаила Кузнецова в соцсетях

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Минстрой не одобрил идею ставить зеленые ограждения во дворах Ярославля. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по ЖКХ и благоустройству сообщила первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева.

- Минстрой установил минимальный перечень работ, которые должны быть выполнены во время ремонта дворов. Это асфальтирование, установка лавочек, урн, освещения. Заборы в этот список не входят. Минстрой считает их излишними. А уж если их и делать, то рекомендуется выбирать нейтральные цвета. Например, серый, - пояснила Шетнева.

При этом, по ее словам, в целом отзывы Минстроя о ремонте дворов в Ярославле положительные. Образцовыми признаны дворы домов №81 на Автозаводской улице и №39 на Кавказской.