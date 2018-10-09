Владимир Слепцов стал врио главы Солнечногорского района

9 Окт. 11:54 2018-10-09T11:54:36+03:00

Владимир Слепцов стал возглавлять Солнечногорского района по той же схеме, что и Владимир Волков - Ярославль. Фото: Администрация Солнечногорского района.

Об этом сообщают в пресс-службе местной администрации

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Бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов стал временно исполняющим обязанности главы Солнечногорского района Московской области. Решение о возложении на Слепцова полномочий местные депутаты приняли накануне, 8 октября.

Владимир Слепцов был назначен первым заместителем бывшего главы района Андрея Чуракова, который ранее подал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты поддержали его решение единогласно. В итоге полномочия главы перешли Слепцову.

- Мы не ставим задачу поменять команду. Есть задача, поставленная губернатором, что должно быть в районе, каким должен быть район. Важно консолидировать усилия. Все, кто способен к работе, будет работать, - приводит слова бывшего мэра Ярославля пресс-служба администрации Солнечногорского района.

Напомним, 3 сентября на внеочередном заседании муниципалитета Владимир Слепцов заявил о своей отставке с поста мэра Ярославля. Как это было - читайте в нашем репортаже.