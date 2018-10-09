2018-10-09T11:54:36+03:00
Общество

Владимир Слепцов стал врио главы Солнечногорского района

Об этом сообщают в пресс-службе местной администрации
Александр Клещев
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Слепцов стал возглавлять Солнечногорского района по той же схеме, что и Владимир Волков - Ярославль. Фото: Администрация Солнечногорского района.Владимир Слепцов стал возглавлять Солнечногорского района по той же схеме, что и Владимир Волков - Ярославль. Фото: Администрация Солнечногорского района.
Изменить размер текста:

Бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов стал временно исполняющим обязанности главы Солнечногорского района Московской области. Решение о возложении на Слепцова полномочий местные депутаты приняли накануне, 8 октября.

Владимир Слепцов был назначен первым заместителем бывшего главы района Андрея Чуракова, который ранее подал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты поддержали его решение единогласно. В итоге полномочия главы перешли Слепцову.

- Мы не ставим задачу поменять команду. Есть задача, поставленная губернатором, что должно быть в районе, каким должен быть район. Важно консолидировать усилия. Все, кто способен к работе, будет работать, - приводит слова бывшего мэра Ярославля пресс-служба администрации Солнечногорского района.

Напомним, 3 сентября на внеочередном заседании муниципалитета Владимир Слепцов заявил о своей отставке с поста мэра Ярославля. Как это было - читайте в нашем репортаже.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили