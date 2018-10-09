В Ярославле женщина продала свою новорожденную дочку

9 Окт. 11:42 2018-10-09T14:49:29+03:00

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Жительница Ярославля продала ребенка, сообщают в прокуратуре Ярославской области. Она сказала, что у нее не было денег.

- С 35-летней беременной женщиной о продаже ребенка договорилась ярославская семья, которая по состоянию здоровья не могла иметь детей и стояла в очереди на усыновление, - сообщают в пресс-службе ведомства. - В марте 2018 года после выписки из родильного отделения одной из больниц мать передала девочку предполагаемым усыновителям.

В Следственном управлении СКР по Ярославской области возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в безпомощном состоянии». Женщина может сесть в тюрьму на десять лет.