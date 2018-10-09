В Ярославской области школьный автобус столкнулся с иномаркой
Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
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В Ярославской области «ПАЗ», в котором ехали школьники, столкнулся с иномаркой. Авария произошла на дороге между Шопшей и Гаврилов-Ямом.
- Школьный автобус разворачивался на площадке и по касательной столкнулся с автомобилем «Тойота», - сообщают в УМВД по Ярославской области. - Никто из детей и взрослых не пострадал. Ребят отвезли на занятия.
Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает причины аварии. Напомним, недавно в селе Марково Ростовского района загорелась школа. Следственный комитет проверит директора и работников учебного заведения.