В Ярославской области школьный автобус столкнулся с иномаркой

9 Окт. 11:26 2018-10-09T11:26:09+03:00

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области

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В Ярославской области «ПАЗ», в котором ехали школьники, столкнулся с иномаркой. Авария произошла на дороге между Шопшей и Гаврилов-Ямом.

- Школьный автобус разворачивался на площадке и по касательной столкнулся с автомобилем «Тойота», - сообщают в УМВД по Ярославской области. - Никто из детей и взрослых не пострадал. Ребят отвезли на занятия.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает причины аварии. Напомним, недавно в селе Марково Ростовского района загорелась школа. Следственный комитет проверит директора и работников учебного заведения.