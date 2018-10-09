Гости отеля Переславля могут смотреть цифровое ТВ без декодирования

9 Окт. 11:25 2018-10-09T11:25:05+03:00

«Ростелеком» подключил услугу «Интерактивное телевидение» для одного из отелей в Переславле-Залесском, Ярославской области

Изменить размер текста: A A

Два корпуса отеля и более двух десятков коттеджей получили многоканальное цифровое телевидение «под ключ». В общей сложности на территории отеля «Интерактивное ТВ» транслирует 450 точек: каждый номер оборудован доступом к сервису в цифровом качестве в рамках пакета «Стандарт».

Часть подключений решена стандартным образом – при помощи приставок. Для Smart TV специалисты «Ростелекома» разработали специальное приложение. Оно позволяет смотреть «Интерактивное ТВ» без использования телеприставок (декодирования).

Как пояснил директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских, «Интерактивное ТВ» – это базовая услуга, которая, наравне с «Управляемым Wi-Fi» стала самой популярной в сегменте HoReCa.

«Интерактивное ТВ для гостиниц» – специальное решение, ориентированное на сферу гостиничного бизнеса. Популярный IT-продукт позволяет за несколько часов организовать показы телевизионных каналов «под ключ». Весь контент в рамках услуги лицензирован. Заказчик может настроить информационные страницы, рекламные включения или ТВ-канал. Для показа на объектах туриндустрии «Ростелеком» предлагает пакеты «Стандарт», «Люкс» и «Престиж», которые включают популярные эфирные и тематические телеканалы, в том числе –спортивные. Организовать ТВ-показ можно не только в номерах, но и в лобби, ресторанах, фитнес-центрах и других помещениях отеля или гостиницы, сообщает пресс-служба компании.