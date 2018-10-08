2018-10-08T21:33:12+03:00
Спорт

«Буревестник» в Самаре дал бой, но победы не добился

В проходившем, как на качелях, матче ярославцы уступили на последних минутах
Виктор ПОЛЯК
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Второй выездной матч «Буревестника» пришелся на выезд к действующему серебряному призеру Суперлиги 1 – «Самаре». Более накатанные в этой группе хозяева поначалу выглядели против гостей не лучшем образом, к чему, естественно, ярославцы были причастны.

Стартовый период, а потом и сразу после большого перерыва, ярославцы проводили удачнее хозяев, в чем особенно отличались наши легионеры: американец Томассон и серб Чохадаревич. Действовали они активно, что подкрепляли точными штрафными бросками. Однако уже во втором периоде что-то стала проваливаться защита, что приводило хозяев к возможности беспрепятственно бросать из-за дуги. Пяти попаданий хватило для качелей для счета в игре. На большой перерыв команды ушли при счете в пользу хозяев.

Удачное для ярославцев начало третьего периода, хотя и дало возможность снова качнуть счет в свою пользу и выйти на завершающий период в плюсе – 60:56. Но этого очкового запаса против сохранивших больше сил самарцев оказалось недостаточно. Весь период команды поочередно вырывались вперед. За 5 минут до финиша хозяева уже были впереди – 66:62. Через пару минут счет уже в нашу пользу после прохода Томассона – 68:67. Но в последний раз. Хозяева на последних минутах свое не упустили.

«Самара» - «Буревестник» - 73 : 71 (12:20, 29:18, 15:22, 17:11)

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