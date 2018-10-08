2018-10-08T20:36:33+03:00
Общество

В Ярославле памятник архитектуры затопило: бомжи срезали батареи в здании

Потоп прекратился только сегодня
Александр Клещев
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Вода текла по фасаду водопадом. Фото: скриншот с видео / Владимир Дорофеев.Вода текла по фасаду водопадом. Фото: скриншот с видео / Владимир Дорофеев.
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В Ярославле горячей водой затопило дом на перекрестке улиц Трефолева и Советской. Здание является памятником архитектуры. При этом, часть его находится в аварийном состоянии - в другой же продолжают жить люди.

- В двух подъездах срезали батареи, - написал еще в прошлую среду, 03 октября Владимир Дорофеев в Фейсбуке. - Жильцы захотели тепла, наняли левого сантехника. Тот проник в наш теплоузел и по незнанию открыл сломаную задвижку. Теперь у нас водопад на части дома ближней к Дворцу Пионеров.

В ДГХ отчитались о том, что утечку устранили еще 3 октября. При этом градозащитники видели, как кипяток лился по фасаду здания 7 октября. Сейчас сломанную задвижку закрыли, дом топить перестало. Ее поменяют завтра - тогда же вернется и горячая вода.

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