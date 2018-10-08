Перевод пациентов внутри объединенной больницы в Ярославля начнется с 1 декабря
Основные перемещения пациентов внутри объединенной поликлиники Ярославля начнутся не раньше 1 декабря. Об этом сообщил главный врач новой Центральной городской больницы Сергей Луганский на заседании комитета региональной думы по здравоохранению 8 октября.
Напомним, это лечебное учреждение официально появилось 26 сентября – в результате объединения больниц №1, №5, поликлиники №2 на улице Угличской и детской больницы №1. Самые большие изменения коснулись пациентов больницы №5 на улице Терешковой и детской больницы №1 на проспекте Ленина. Из больницы №5 пациентов переведут в больницу №1 на проспект Октября и в госпиталь ветеранов войн, а в освободившееся здание на улице Терешковой переведут маленьких пациентов из детской больницы №1.
Сейчас, по словам Луганского, идут ремонты, кадровая работа. Когда дело дойдет до перевода пациентов, каждого из них проинформируют, где он будет обслуживаться.
- Возможно, даже разошлем СМС-собщения, - добавил главный врач.
Напомним, также в Ярославской области планируют попарно объединить еще четыре медучреждения.