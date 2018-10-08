2018-10-08T18:16:09+03:00
Происшествия

Трагедия в Рыбинске: при пожаре в собственной квартире погиб пенсионер-инвалид

Происшествие случилось в полдень 8 октября
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Фото: МЧС по Ярославской области.Фото: МЧС по Ярославской области.
Изменить размер текста:

В Рыбинске 8 октября полыхал один из домов по улице 50 лет ВЛКСМ. Сообщение о случившемся поступило в Главное управление МЧС России по Ярославской области около полудня. На место выехали 14 спасателей и три пожарные машины.

- В результате пожара уничтожено имущество в квартире на площади шесть квадратных метров, закопчены стены и потолок на площади 40 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

В квартире во время пожара находился 81-летний инвалид, он не смог выбраться из охваченного огнем помещения и погиб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили