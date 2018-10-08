Трагедия в Рыбинске: при пожаре в собственной квартире погиб пенсионер-инвалид

8 Окт. 18:16 2018-10-08T18:16:09+03:00

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В Рыбинске 8 октября полыхал один из домов по улице 50 лет ВЛКСМ. Сообщение о случившемся поступило в Главное управление МЧС России по Ярославской области около полудня. На место выехали 14 спасателей и три пожарные машины.

- В результате пожара уничтожено имущество в квартире на площади шесть квадратных метров, закопчены стены и потолок на площади 40 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

В квартире во время пожара находился 81-летний инвалид, он не смог выбраться из охваченного огнем помещения и погиб.